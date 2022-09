Muszyna. Jesień powoli wkracza do znanego sądeckiego uzdrowiska. Słynne ogrody wciąż przyciągają jednak turystów. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

Choć lato się skończyło, sezon turystyczny trwa w najlepsze. W Muszynie, znanym sądeckim uzdrowisku, widać już pierwsze oznaki jesieni. Pojawiły się w słynnych muszyńskich Ogrodach, można je także dojrzeć na stokach gór otaczających to urokliwe sądeckie miasteczko. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z turystycznego hitu Małopolski ostatnich lat. Być może zachęcą Was do weekendowej wycieczki i odpoczynku w coraz bardziej kolorowych Ogrodach.