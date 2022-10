Muszyna. Jesienne widoki z zamkowego wzgórza. Okolica wygląda naprawdę magicznie. Zobacz na zdjęciach Tatiana Biela

Muszyna położona jest na wysokości około 450 m n.p.m., w dolinie rzeki Poprad i dwóch jej dopływów: potoków Szczawnik i Muszynka I. Bajorek, M. Zwierz, źródło: Jan Golba, facebook

Powoli kończy się październik, a wraz z nim złota polska jesień. To już ostatnie dni na podziwianie magicznych kolorów i zapierających dech widoków malowniczych miejscowości na Sądecczyźnie. Tak jak chociażby w Muszynie - uzdrowisku, które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród turystów. Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć autorstwa I. Bajorek i M. Zwierza, zrobionych w piękny słoneczny dzień. Sami zobaczcie jak piękna jest Muszyna jesienią, może fotografie zachęcą Was do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca na Sądecczyźnie.