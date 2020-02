Muszyna. Kościelna wieża uratowała życie niemieckiego żołnierza. Teraz ma dołożyć się on do remontu świątyni [ZDJĘCIA]

Kilka lat temu do ks. Pawła Stabacha, proboszcza muszyńskiej parafii zgłosił się starszy obywatel Niemiec. Opowiedział historię, która niebawem będzie miała ciąg dalszy.

- Jako młody chłopak został on powołany do służby w Wehrmachcie i trafił do Muszyny. Gdy 22 stycznia 1945 roku Rosjanie weszli do uzdrowiska, by je wyzwolić, ten młody Niemiec znajdował się na wieży kościelnej, którą wykorzystywano w celach obronnych - opowiada Janusz Tokarz, przewodniczący rady parafialnej. - Powiedział księdzu proboszczowi, że cudem przeżył, a ocaliły go świątynne mury. Zadeklarował, że jeśli w przyszłości będzie przeprowadzany remont kościoła, to w podziękowaniu przekaże na to pewne środki.

Niebawem będzie mógł spełnić swoją obietnicę . Po trzech latach starań parafia pw. św. Józefa Oblubieńca NMP otrzymała unijne środki od marszałka małopolski na generalny remont i renowację kościoła. To kwota 6,75 mln zł.