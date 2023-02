Muszyna. Łania "Mariola" odwiedza uczniów podstawówki w samym centrum. To bardzo pilna uczennica, która dla marchewki opuściła teren szkoły Joanna Mrozek

Na teren Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie co jakiś czas zapuszcza się łania. Uczniowie nazwali ją "Mariola". To bardzo pilna uczennica, bo zdarzyło się, że do szkoły przychodziła też w czasie ferii zimowych. W środę rano pracownicy szkoły musieli użyć nietypowych metod, aby nakłonić Mariolę do opuszczenia terenu placówki.