Muszyna. Niezapomniane widoki z góry Malnik. Jesienią jest tam wyjątkowo pięknie. Zobaczcie sami na zdjęciach Tatiana Biela

Jesień to wyjątkowa pora roku na Sądecczyźnie. Zmieniające kolor drzewa zamieniają region w malowniczą krainę, a piękne górskie widoki dostarczają niezapomnianych wrażeń. Artur Królikowski, muszyński fotograf wybrał się w teren, by uchwycić muszyńską górę Malnik w promieniach zachodzącego słońca. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć. Być może zachęci Was do odwiedzenia Muszyny, która z roku na rok staje się coraz bardziej popularnym miejscem na mapie turystycznej Małopolski.