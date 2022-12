Muszyna od lat walczy o drugą część obwodnicy, bo od tego zależy rozwój turystyki. Czy uda się wykonać tą ważną inwestycję?

- Jesteśmy na etapie tworzenia raportu oddziaływania na środowisko, bo do tego nas GDOŚ zobowiązała, czyli wróciliśmy do punktu wyjścia. Poprzednio według tej oceny nie było to potrzebne, teraz jest to potrzebne więc to wykonujemy - mówi "Gazecie Krakowskiej" Jan Golba, burmistrz Muszyny.