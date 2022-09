Muszyna. Ostatni rok szkolny działalności Liceum Ogólnokształcącego? Nie ma chętnych do nauki w tej szkole

- Nie dziwię się, że po ośmiu latach nauki, uczniowie wybierali inną szkołę średnią. Ten sam budynek, ci sami nauczyciele. Młodzież chce jednak jakiejś zmiany i poczucia, że zakończyła jeden etap edukacji i weszła na kolejny - dodaje Łabuś. - Wydaje się, że los szkoły jest przesądzony, choć do samego końca wspierał nas starosta i tak jak my, liczył, że uda się otworzyć nowe klasy.

Dyrektorka uważa, że to mogło odstraszać potencjalnych uczniów, bo wiedzieli, że czekać ich będzie dużo nauki. Minusem liceum jest też jego lokalizacja. Od kilku lat dzieli bowiem budynek z zespołem szkolno-przedszkolnym.

Aktualnie w muszyńskim liceum uczy się tylko jedna klasa. To 25 uczniów, którzy w przyszłym roku będą zdawać maturę i zakończą edukację.

Póki co nie zapadła decyzja o likwidacji szkoły, a kompetencje w tym zakresie posiada Rada Powiatu Nowosądeckiego. W marcu tego roku nie wyraziła zgody na zamknięcie liceum. Nie wykluczone jednak, że w przyszłym roku podejmie inną decyzję.

- Zgodnie z prawem oświatowym do końca lutego 2023 roku Rada Powiatu Nowosądeckiego może podjąć uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji szkoły - wyjaśnia Maria Olszowska, kierownik Biura Prasowego Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. - Następnie organ podejmujący się likwidacji szkoły jest zobowiązany do zawiadomienia Małopolskiego Kuratora Oświaty o zamiarze likwidacji, co najmniej na sześć miesięcy przed jej terminem.