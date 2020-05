Muszyna. Piękne widoki z góry Malnik. Słoneczna pogoda zachęca do aktywności na świeżym powietrzu [ZDJĘCIA]

Malnik (726 m) to szczyt w zachodniej części Gór Leluchowskich. Miejsce urokliwe, z którego rozciągają się piękne widoki. Warto wybrać się tam z samego rana na wspaniały wschód słońca. Zaobserwować jak przyroda budzi się do życia. Tym razem Artur Królikowski wybrał się tam na spacer w środku dnia.Zobacz co zachwyciło fotografa.