Muszyna po latach odzyskała dostęp do stacji narciarskiej w Szczawniku. Chcą dać drugie życie atrakcji, która przyciągnie turystów zimą

Dzięki działaniom władz gminy Muszyna udało się uregulować kwestie własnościowe. Teraz jeden właściciel jest w posiadaniu dolnej i górnej stacji wyciągu, a to przybliża szansę na ponowne uruchomienie ośrodka narciarskiego w Szczawniku. Od kilku sezonów nieużywany wyciąg krzesełkowy niszczeje, a cały obszar zarasta. Reaktywacja to duża szansa na rozwój Muszyny zimą i przyciągnięcie jeszcze większej liczby turystów.

Jest zielone światło dla nartostrady

Kilku właścicieli różnych terenów w Szczawniku przez lata nie mogło się porozumieć, co doprowadziło do upadku nartostrady. Jakiś czas temu obywatel Niemiec, który jest właścicielem dużego obszaru w Szczawniku, w tym terenów pod stacją górną oraz terenów przyległych do niego, dogadał się ze spółka Dwie Doliny w sprawie rozliczenia swoich należności. Dzięki temu uzyskał prawo do stacji dolnej i pozyskał tereny przy stacji górnej nartostrady w Szczawniku.