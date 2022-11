Muszyna poszerza ofertę na Zapopradziu. W Ogrodach Zdrowia już prawie gotowa tężnia solankowa. To kolejna atrakcja w uzdrowisku

Muszyna ma największe w Polsce ogrody sensoryczne, a te jak zapowiada burmistrz wkrótce zostaną rozbudowane o chiński, grecki i wiklinowy. Uzdrowisko idzie za ciosem i szykuje kolejne atrakcje, które niezależne od pory roku cieszą się ogromną popularnością. Inwestycje na Zapopradziu to strzał w dziesiątkę. Dowodem na to jest stale rosnąca liczba turystów.

Liczba turystów w Muszynie rośnie

Sezon letni był wyjątkowo dobry, jeśli tendencja będzie się utrzymywać do końca roku to może być on rekordowy. Turyści zaczynają zwiedzanie zazwyczaj od ogrodów na Zapopradziu i idą aż do ogrodów biblijnych przez rynek. To stały punkt wycieczki, każdy, kto przyjeżdża do Muszyny obowiązkowo zwiedza ogrody.