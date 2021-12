Muszyna. Prawdziwa magia zawitała do sądeckiego uzdrowiska. Tak się bawiono na Jarmarku Bożonarodzeniowym [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

W sobotę (11 grudnia), do urokliwego sądeckiego uzdrowiska Muszyny zawitała świąteczna magia. A wszystko to za sprawą I Jarmarku Bożonarodzeniowego, zorganizowanego na płycie muszyńskiego rynku. Świąteczne kramy, muzyka płynąca ze sceny, atrakcje dla najmłodszych ... Działo się. Muszyńskie przygotowania do świąt Bożego Narodzenia dokumentował Artur Królikowski, zaprzyjaźniony z redakcją fotograf, dla którego rodzinna miejscowość nie ma żadnych tajemnic. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia i zachęcamy do odwiedzenia Muszyny i to nie tylko z okazji jarmarku.