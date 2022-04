Muszyna. Prawdziwy spektakl na niebie po burzy. Piękne widoki z góry Malnik [ZDJĘCIA] Tatiana Biela

Muszyńska góra Malnik, wznosząca się na wysokość 726 metrów nad poziom morza, to znakomite miejsce na wiosenne spacery. Ponieważ szczyt jest odsłonięty turyści mogą podziwiać wspaniałą panoramę Beskidu Sądeckiego, a przy dobrej widoczności także Tatr. Ale nie tylko, bo także na niebie odbywa się czasem prawdziwy spektakl form i kolorów, i to nie tylko o zachodzie czy wschodzie słońca. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa Artura Królikowskiego, który z aparatem w ręku dokumentuje swoje ulubione miejsce w rodzinnej miejscowości.