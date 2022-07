Muszyna. Sądeckie uzdrowisko ma nową atrakcję. Tą kolejką można wybrać się na przejażdżkę. Zobaczcie zdjęcia Tatiana Biela

Znane sądeckie uzdrowisko Muszyna ma kolejną atrakcją. To kolejka na kółkach, która kursuje po tej urokliwej miejscowości i pozwala na zwiedzanie miasteczka bez konieczności wysiadania z pojazdu. Została ona uruchomiona 13 lipca i, jak wyjaśnia burmistrz Jan Golba, będzie kursowała tak długo, jak długo będzie zapotrzebowanie na tę formę rozrywki. Kursy odbywają się codziennie, w godzinach od 10 do 18, pod warunkiem zebrania się odpowiedniej liczby osób. Trasa biegnie od Ogrodów Biblijnych (przy Domu Miodu i Wina) do Al. Zdrojowej (os.Zapopradzie) w okolicy lodowiska.