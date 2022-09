Muszyna. Sądeckie uzdrowisko przeżywa boom inwestycyjny. W ciągu najbliższego roku pojawią się kolejne atrakcje

Rafting coraz bardziej popularny

Dla właśnie dla tych ostatnich przeznaczona będzie kolejna inwestycja w uzdrowisku czyli budowa przystani raftingowej, wraz z zapleczem sanitarnym, dojazdem dla samochodów oraz likwidacją piaszczystej łachy na Popradzie utrudniającej spływ tą rzeką. Przedsięwzięcie to pochłonie około 1 mln zł ale, jak podkreśla burmistrz, z roku na roku wzrasta zainteresowanie spływami Popradem.

- To duże zadanie a jego wartość wyniesie kilka milionów złotych - zapowiada Golba.

Przystań raftingowa to jedna z kilku inwestycji, które doczekają się w przyszłym roku realizacji. Gmina planuje również rozbudowę Ogrodów Tematycznych o kolejne trzy propozycje - ogród grecki, chiński i wiklinowy. Uzdrowisko ma już przygotowany projekt, teraz czeka tylko na kolejne rozdanie środków unijnych, które nastąpi w listopadzie.

Będzie Rodzinny Park Rekreacji

Kolejna propozycja zarówno dla turystów, jak i mieszkańców to budowa Rodzinnego Parku Rekreacji, na który Muszyna pozyskała środki z Polskiego Ładu. Choć pierwotnie koszty utworzenia wyliczono na około 5,1 mln zł, raczej pewne jest, że będzie trzeba wydać więcej na ten cel. Na razie trwają rozmowy z nowosądeckim Starostwem Powiatowym odnośnie zezwoleń na budowę, ale burmistrz jest dobrej myśli. Chce dopiąć wszystkie kwestie formalne tak, aby można było przystąpić do procedury przetargowej, a następnie do samej realizacji zadania.