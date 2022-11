Muszyna. Sądeckie uzdrowisko to turystyczny hit ostatnich kilku lat. Jest bardzo popularne w kilku województwach

Władze Muszyny od 2019 roku śledziły ruch samochodów dzięki kamerom zainstalowanym w tej miejscowości.

- Chcieliśmy się zorientować, skąd turyści przyjeżdżają do Muszyny, bo wiedza ta przekłada się później na określoną strategię promocji gminy poza Małopolską oraz na przygotowanie określonej oferty turystycznej - wyjaśnia burmistrz Jan Golba.

Nie kryje również zadowolenia, bo według danych opracowanych przez samorząd wynika wzrastająca popularność uzdrowiska w Polsce.

- Najwięcej turystów z poza Małopolski to goście z województwa mazowieckiego. W latach 2019 -22, w miesiącach do lipca do października stanowili oni 24 procent odwiedzających - wylicza Jan Golba.