Muszyna. Słynne sanatorium Metalowiec odzyska dawny blask i znowu będzie tętnił życiem. Są plany na odbudowę. Byliśmy w środku pustostanu

- W swoim czasie był to bardzo znany budynek, postaramy się wiele zostawić, zachowa jego charakter, ale też sporo od siebie dołożymy. Budynek się zmieni, ale myślę że osoby, które lata temu tutaj bywały dzięki zachowanym elementom będą miały co wspominać. Zostanie na pewno charakterystyczna mozaika, posadzki z kamienia, zastawy stołowe, lampy, wszystko co przetrwało próbę czasu - mówi Władysław Grochowski, prezes Grupy Arche, dla której bardzo istotne jest, aby odrestaurowane obiekty zachowały swój historyczny charakter.