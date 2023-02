Muszyna tonie w śniegu. Pięknie wygląda w świetle dnia i o zachodzie słońca. Zobacz zdjęcia

Szczyt Malnik to dobra propozycja się na krótki, górski spacer w Muszynie

Znakomitym wyborem będzie góra Malnik (726 m n.p.m.), którą często wybiera na swoje wycieczki nasz ulubiony fotograf. Malnik to szczyt w zachodniej części Gór Leluchowskich na terenie Muszyny. Znajduje się w ich bocznym grzbiecie, który od szczytu Garby odgałęzia się w zachodnim kierunku i poprzez Malnik opada do Muszyny. Północne stoki tego grzbietu opadają do doliny potoku Wilcze (dopływ Muszynki), południowe do doliny Potoku Podgórnego będącego dopływem Popradu.

Grzbietem Malnika prowadzi szlak turystyczny, który jest odkryty dzięki czemu można z niego podziwiać rozległą panoramę Beskidu Sądeckiego, a przy dobrej widoczności również i Tatr.