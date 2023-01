Muszyna. Zima powróciła do uzdrowiska. Magiczny wieczór w Ogrodach Tematycznych. Zobacz zdjęcia Tatiana Biela

Do znanego sądeckiego uzdrowiska powróciła zima. Muszyna pięknie prezentuje się w białej szacie, a Ogrody Tematyczne wyglądają magicznie w zimowej odsłonie. Artur Królikowski, muszyński fotograf, wybrał się na wieczorny spacer, by uchwycić piękno swojej rodzinnej miejscowości. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Muszyny. Może zachęci Was do weekendowej wycieczki śladami współpracującego z redakcją fotografa.