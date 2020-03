Weekendowe połączenie z Muszyny do Popradu wcześniej niż planowano

Weekendowe połączenie kolejowe z Popradu Tatry do Muszyny powróci do rozkładu jazdy wcześniej niż rok temu - tak zdecydowały wspólnie Koleje Słowackie ZSSK i Koleje Małopolskie. Rok temu skład kursował od 29, zaś w 2020 na trasy ruszy już 6 czerwca i będzie kursował co weekend p...