Muszynę odwiedza coraz więcej turystów. Najwięcej jest Małopolan

- System wizyjny okazał się bardzo pomocnym narzędziem. Nie tylko wpływa on na bezpieczeństwo mieszkańców i turystów ale także pomaga rozwiązać zagadki, liczyć turystów i dowiadywać się skąd pochodzą - mówi Iwona Wachna, kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w Muszynie. - Dzięki kamerom dowiedzieliśmy się na przykład kto kradnie nam kaczki z terenu Ogrodów Sensorycznych. Okazało się, że padały one ofiarą lisa.

Muszyńskie Ogrody Sensoryczne tylko w lipcu odwiedziło dokładnie 42 691 osób.To dane pochodzące od firmy VIP Security System, która odpowiada za system monitoringu Muszyny. Kilka kamer rozmieszczonych zostało przy największych atrakcjach uzdrowiska oraz przy wjeździe do Muszyny.

- Muszyna staje się coraz popularniejsza, a wpływ na to mają kolejne atrakcje, w które inwestujemy. Jeśli ktoś był u nas pięć lat temu, teraz może się zgubić - dodaje Iwona Wachna. - Muszyna to idealne miejsce na odpoczynek, ale też aktywne spędzanie czasu, nie tylko na rowerach. Są ruiny zamku, jest odkryty basen i wiele innych miejsc wartych odwiedzenia.

System pozwala także na odczyt tablic rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających do Muszyny. W ten sposób wiadomo, że prawie 80 proc. wjeżdżających do miasta to mieszkańcy Małopolski (132 080 pojazdów). Sporo jest również mieszkańców Mazowieckiego - 8 798 i Śląskiego - 7 159.