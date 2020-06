Muszyńskie ogrody pełne ludzi. Turyście chętnie odwiedzają uzdrowisko [ZDJĘCIA]

Krynica-Zdrój. Kompleks sportowy na osiedlu Czarny Potok zyskał nowy pumptrack. Można go przenosić [ZDJĘCIA]

Kompleks obiektów sportowych na osiedlu Czarny Potok w Krynicy-Zdroju wzbogacił się o pumptrack. Jest to specjalny tor do jazdy na rowerze, deskorolce, albo rolkach. Co najważniejsze tor jest konstrukcją mobilną, którą w łatwy sposób i w krótkim czasie rozłożyć i przenieść w inn...