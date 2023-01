Na górze Jeżowa Woda ma powstać nowoczesne schronisko z 35-metrową wieżą astronomiczną. To pomysł milionera Wiesława Cholewy

Schronisko na Jeżowej Wodzie ma być na miarę XXII wieku

Schronisko na górze Jeżowa Woda ma być prestiżowym i nowatorskim obiektem turystycznym. Stanąć ma na pięciohektarowej działce w gminie Limanowa (niedaleko Siekierczyny), tuż przy granicy z sąsiadującymi gminami Łukowica i Łącko. Miejsce to nie jest objęte programem ochrony Natura 2000, nie graniczy nawet z otuliną parku krajobrazowego, zaś w (nie tak bliskim) sąsiedztwie są zaledwie cztery domy. Stąd na drodze do realizacji inwestycji nie powinny stanąć władze samorządowe i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Jeżowa Woda. Co z widokiem?

Zapowiadana w ubiegłorocznych materiałach prasowych wysokość schroniska: aż 35 metrów (to jak 10-piętrowy blok mieszkalny) wywołała sporą dyskusję w środowisku miłośników trekkingu i samego Beskidu Wyspowego. Cholewa tłumaczy, że sam budynek ma mieć sześć kondygnacji, z których dwie będą poniżej gruntu (znajdzie się tu kuchnia i restauracja), wyżej część wspólna (dormitorium), sala bankietowa, pokoje zaś najwyżej, a możliwe, że w formie wieży znalazłoby się planetarium z obserwatorium astronomicznym.

Większym problemem stojącym na drodze do realizacji inwestycji mogą być pieniądze. Jak przyznaje pomysłodawca, choć nie jest biednym człowiekiem, to jednak takich funduszy nie posiada. Ile miałoby kosztować nowoczesne schronisko? To już wielka niewiadoma. W samym regulaminie jest wyraźnie zaznaczone, aby projektant „nie szalał” ze swoją wizją.