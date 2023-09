Na Jaworzynie Krynickiej praca wre. Powstaje nowa trasa i czteroosobowa kolej krzesełkowa

Puchar Świata w Snowboardzie na Jaworzynie Krynickiej

Po przestoju związanym z pandemią koronawirusa Grupa Polskie Koleje Linowe nie obawiała się podjąć ryzyka i zainwestowała kilka milionów złotych w 2022 roku w nowości w ośrodku na Jaworzynie Krynickiej. Powstała nowa kolej krzesełkowa, sześcioosobowa w wersji premium. Ma specjalnie wyprofilowane i podgrzewane siedziska, a do tego ochrony przeciwwietrzne. Jej krzesełka poruszają się z prędkością 5 metrów na sekundę i pozwalają na przejazd około 2800 osób na godzinę.

Na stacji narciarskiej Grupy PKL - Jaworzynie Krynickiej trwają już przygotowania do Pucharu Świata w Snowboardzie. Historyczna impreza odbędzie się w lutym 2024 w Krynicy-Zdroju, na najlepiej…

Nowości chwalili narciarze ale dostrzegli też organizatorzy Pucharu Świata w Snowboardzie, którzy postanowili właśnie na stoku Jaworzyny Krynickiej rozegrać jedne z zawodów sezonu 2023/2024. Historyczna impreza odbędzie się w lutym przyszłego roku na trasie nr 2, mierzącej 900 m, która ma homologację FIS i bardzo dobre parametry do organizacji slalomu równoległego kobiet i mężczyzn w snowboardzie zjazdowym.

- Jesteśmy pełni entuzjazmu na myśl o Pucharze Świata i dołożymy wszelkich starań, by było to wyjątkowe wydarzenie i niezwykłe święto sportu w Polsce – zapewnił Daniel Pitrus, prezes zarządu Grupy PKL.