Na Kasprowym Wierchu leży już ok. 30 cm śniegu. TOPR ogłasza zagrożenie lawinowe

Zima w górach rozkręca się na całego. Śnieg w Tatrach sypie od weekendu. Aktualnie na Kasprowym Wierchu leży już ok. 30 cm białego puchu. Śnieg na sypać do piątku. A to oznacza, że spaść może jeszcze kilkanaście centymetrów śniegu.

To oznacza, że w Tatrach warunki do wędrowania zrobiły się bardzo trudne. Do tego stopnia, że ratownicy TOPR zdecydowali się ogłosić pierwszy stopień zagrożenia lawinowego od wysokości 1800 metrów. Mimo, że w kalendarzu nadal mamy lato (to kończy się 22 września).

- Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym w nielicznych miejscach na bardzo stromych lub ekstremalnych stokach. Możliwe jest samoistne schodzenie małych i średnich lawin. Należy zachować szczególną ostrożność na stokach bardzo stromych lub ekstremalnych – informuje TOPR w komunikacie lawinowym.