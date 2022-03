Na krajówce pod Nowym Sączem rozbił się samochód, którym jechało siedem osób Stanisław Śmierciak

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawojowej dopiero co wrócili do remizy po ratowaniu obywatela Ukrainy, którego samochód dachował na krajówce w ich miejscowości, kiedy alarm poderwał ich do kolejnej akcji na tej samej drodze krajowej nr 75. Także w ich wiosce.