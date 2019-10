Na operację nóżki Róży potrzeba jeszcze 200 tys. zł

Na koncie dwuletniej sądeczanki jest dopiero połowa tej kwoty, a czasu na zebranie coraz mniej. Różyczka Dąbrowska choruje na nerwiako-włókniowatość typu pierwszego z dysplazją kości piszczelowej. I choć prawa nóżka Różyczki cały czas jest wzmacniana ortezą, to nie chroni jej przed kolejnymi złamaniami.

- Najgorsze jest to, że jeśli kość się złamie, to już się nie zrasta W tym miejscu tworzy się staw rzekomy, noga jest wygięta w nienaturalny sposób - wyjaśnia Karolina Dąbrowska, mama dziewczynki. - Jeśli tak dalej pójdzie to córeczka zostanie bez nóżki. W wyobraźni widzę dzieci w szkole naśmiewające się z mojej córki, że nie jest tak sprawna jak one. Że nie gra w piłkę, tylko stoi z boku. Nie wspina się na drzewa, tylko przygląda się rówieśnikom. Cichutko, samotnie, w kąciku…