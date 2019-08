Radziejowa to najwyższy szczyt Beskidu Sądeckiego (1266 m n.p.m). W 2006 r. stanęła tam drewniana wieża widokowa, która w 2011 r. została naruszona przez uderzenie pioruna. Wówczas obiekt wyremontowano, ale w 2018 r. okazało się, że trzeba go wyłączyć z użytkowania. Wszystko przez grzyby i pasożyty, które spowodowały próchnienie drzewa. Nadleśnictwo Piwniczna podjęło decyzję o budowie nowej wieży. Stara konstrukcja została rozebrana, a na jej miejscu wylano już nowe fundamenty. Zgodnie z planem nowa wieża widokowa na Radziejowej ma być gotowa do końca listopada tego roku.