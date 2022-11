Na Sądecczyźnie już można szusować. Centrum Narciarskie Master-Ski w Tyliczu pierwsze w regionie rozpoczęło sezon narciarski

Centrum Narciarskie Master-Ski w Tyliczu jako pierwsze rozpoczęło naśnieżanie stoków. To ruszyło już w miniony czwartek. Kwestią czasu było więc otwarcie tras i udostępnienie ich pierwszym narciarzom. Choć wcześniej zapowiadano, że jazdy rozpoczną się w weekend (26 listopada), to jednak udało się przygotować trasy wcześniej i oficjalnie ruszyć we wtorek (22 listopada).

- Udało się nam uruchomić trasę numer jeden o długości 700-metrów z koleją krzesełkową czteroosobową. Pokrywa śniegu sięga od 20 do 60 centymetrów – mówi Bartłomiej Miejski z Centrum narciarskiego Master-Ski. - Końcówka listopada w Tyliczu zawsze jest dosyć chłodna, z mgłą, tak jak mamy dzisiaj. Nie boimy się, że śnieg nam stopnieje. Mamy tutaj bardzo dobry mikroklimat i spokojnie możemy wciąż naśnieżać.