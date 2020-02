Na wieżę pałacu Stadnickich wraca zegar. Będzie wybijał godziny

O tym, że przed laty na wieży pałacu Stadnickich w Nawojowej był zegar odkryto niedawno. Jego obecność zauważono na jednej z rycin prezentujących obiekt, która pochodzi z XIX w.

- O odkryciu poinformowaliśmy hrabiego Andrzeja Mańkowskiego, spadkobiercę hrabiego Adama Stadnickiego i aktualnego właściciela pałacu. Zapytaliśmy, czy nie chciałby powrotu zegara na wieżę. Pomysł mu się spodobał - mówi Krzysztof Kron, wiceprezes zarządu spółki Pałac w Nawojowej, która nadzoruje remont obiektu. - Znaleźliśmy firmę z Wrocławia, która przygotowała projekt zegara i go wykonała. To firma z dużym doświadczeniem, która wykonywała już zegary do budynków sakralnych, czy ratuszów.

Przygotowania zegara trwały ponad miesiąc, a nad jego projektem czuwał m.in. Józef Stec, sądecki konserwator zabytków.