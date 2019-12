Nagrody dla sportowców i trenerów z powiatu nowosądeckiego

W kategorii zawodnik/ zawodniczka nagrody otrzymali: Oliwia Budaj - trenuje taekwondo olimpijskie w Uczniowskim Klubu Sportowym Arcus Krynica. W 2019 r. zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski Juniorów w taekwondo olimpijskim. Bartłomiej Horoszko - trenuje taekwondo olimpijskie w Uczniowskim Klubu Sportowym Arcus Krynica. W 2019 r. zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w taekwondo olimpijskim. Vanessa Malczewska - reprezentuje Uczniowski Klubu Sportowy Arcus Krynica. Jest utytułowaną zawodniczką taekwondo olimpijskiego. W 2019 r. zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach Polski Seniorów w taekwondo olimpijskim. Julia Niewiadomska - zawodniczka Uczniowskiego Klubu Sportowego Gladiator. Mistrzyni Polski w kategorii 50 kg w kickboxingu - I miejsce w Pucharze Świata w Budapeszcie w 2019 r. w kategorii 55 kg kicklight kadetek starszych. Gabriela Rysiewicz – mieszka w Ptaszkowej i od wielu lat trenuje narciarstwo biegowe odnosząc liczne sukcesy. W sezonie narciarskim 2018/2019 w rankingu końcowym Małopolskiej Ligii Szkolnej Biegach Narciarskich zdobyła I miejsce. Laura Skrzypek - zawodniczka UKS Sęp Wilczyska w piłce ręcznej kobiet. Powołana do kadry Województwa Małopolskiego wraz z którą zdobyła srebrny medal na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Piłce Ręcznej w 2019 r. Powołana do reprezentacji Polski juniorek młodszych. Piotr Tomasiak - trenuje lekkoatletykę w UKS Budowlani Nowy Sącz. Ma tytuł Mistrza Województwa w biegach przełajowych na dystansie 2000 m, III miejsce w Mistrzostwach Polski w biegach przełajowych na 3000 m oraz III miejsce w Halowych Mistrzostwa Polski na 1500 m. Magdalena Serafin - zawodniczka UKS Sęp Wilczyska w piłce ręcznej kobiet. Powołana do kadry Województwa Małopolskiego wraz z którą zdobyła srebrny medal na XXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Piłce Ręcznej 2019 r.

W kategorii trener działacz nagrody otrzymali: Mariusz Adamczyk - nauczyciel wf w SP Jazowsko. Szkolona przez niego młodzież zdobyła I miejsce we Współzawodnictwie Sportowym Szkół w sezonie 2018/2019. Jarosław Jarząb - trener 1 klasy, prezes UKS Arcus Krynica, klubu, którego wychowankowie to medaliści mistrzostw Polski i Europy. W 2019 roku jego podopieczni zdobyli trzy medale Mistrzostw Polski w taekwondo. Katarzyna Koszyk-Niepsuj - nauczyciel wf w LO Grybowie. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie pod opieką trenerską pani Katarzyny osiągnęli wysokie wyniki w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Marian Kuczaj - trener, działacz sportowy, sędzia i obserwator meczów piłkarskich szczebla centralnego. Inicjator i organizator wielu międzynarodowych imprez i wydarzeń sportowych na terenie powiatu i województwa. Krzysztof Pierzchała - nauczyciel wf w Zespole Szkół w Marcinkowicach, sędzia piłki siatkowej w Małopolskim Związki Piłki Siatkowej, działacz sportowy zaangażowany w pracę z młodzieżą na rzecz rozwoju piłki siatkowej, organizator i sędzia wielu prestiżowych meczy siatkarskich na Sądecczyźnie. Beata Prusak - trener w UKS Góral Muszyna oraz nauczyciel wf w ZS w Muszynie. Szkolona przez nią młodzież to między innymi: trzykrotni wicemistrzowie Małopolski w unihokeju chłopców oraz mistrzynie Powiatu i wicemistrzynie rejonu w piłce siatkowej dziewcząt. Ewa Sobczyk - nauczyciel wf w ZSP Łącko. Szkolona przez nią młodzież uzyskuje wysokie wyniki sportowe w powiecie i województwie w ramach współzawodnictwa sportowego szkół.

Starosta przyznał też nagrody finansowe dla: Szkoły Podstawowej w Jazowsku za zajęcie I miejsca we Współzawodnictwie Sportu Szkolnego w kategorii szkół podstawowych w Powiecie Nowosądeckim w roku 2018/2019 – 1000 zł; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie za zajęcie II miejsca we Współzawodnictwie Sportu Szkolnego w kategorii szkół podstawowych w Powiecie Nowosądeckim w roku 2018/2019 – 800 zł; Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu za zajęcie III miejsca we Współzawodnictwie Sportu Szkolnego w kategorii szkół podstawowych w Powiecie Nowosądeckim w roku 2018/2019 – 600 zł; Szkoły Podstawowej w Jazowsku za zajęcie I miejsca we Współzawodnictwie Sportu Szkolnego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów w Powiecie Nowosądeckim w roku 2018/2019 – 1000 zł; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku za zajęcie II miejsca we Współzawodnictwie Sportu Szkolnego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów w Powiecie Nowosądeckim w roku 2018/2019 – 800 zł; Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Ptaszkowej za zajęcie III miejsca we Współzawodnictwie Sportu Szkolnego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów w Powiecie Nowosądeckim w roku 2018/2019 – 600 zł; Zespołu Szkół im. św. Kingi w Łącku za zajęcie I miejsca we Współzawodnictwie Sportu Szkolnego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Nowosądeckim w roku 2018/2019 – 1000 zł; Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie za zajęcie II miejsca we Współzawodnictwie Sportu Szkolnego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów w Powiecie Nowosądeckim w roku 2018/2019 – 800 zł; Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdroju za zajęcie III miejsca we Współzawodnictwie Sportu Szkolnego w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów w Powiecie Nowosądeckim w roku 2018/2019 – 600 zł.