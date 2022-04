Najciekawsze rzemieślnicze palarnie kawy w Polsce. Gdzie zdobędziesz świeże ziarno, palone z miłością? Anna Daniluk

Rodzinny biznes tworzony z pasją. Od lewej: Daniel Ćwikła, założyciel palarni, następnie Marian Gawron, dziadek i mentor oraz Marek Ćwikła, roaster palarni. materiały prasowe palarnia Coffee and sons Zobacz galerię (17 zdjęć)

Zapach kawy to dla wielu osób najbardziej pobudzający element poranka. Rodzinny biznes z Biłgoraju, palarnia prowadzona przez Norwega w Bydgoszczy i miejsce tworzone przez mistrzynię Polski wśród baristów z Olsztyna. Oto jedne z najciekawszych rzemieślniczych palarni w Polsce. To one zajmują się dostarczaniem świeżego ziarna.