Najciekawsze wieże widokowe w Małopolsce. Z ich szczytów widoki zapierają dech w piersiach! To idealny cel wycieczek podczas ferii

Wieże widokowe w Małopolsce

Wieże widokowe mają tyluż zwolenników, co przeciwników.

Nowe wieże widokowe w Małopolsce

Najmłodsza z takich konstrukcji otwarta została kilka tygodni temu na górze Kamionna w Beskidzie Wyspowym za sprawą współpracy czterech sąsiadujących ze sobą gmin: Limanowa, Laskowa, Trzciana i Żegocina.

Zanim powstała, ze szczytu Kamionnej (801 m.n.p.m.) niewiele było widać, jest on bowiem porośnięty drzewami. Teraz z tarasu widokowego na szczycie wieży roztaczają się widoki na Pogórze Wielickie i Kraków, a z drugiej na Gorce oraz Tatry. Identyfikację punktów krajobrazu ułatwiają zamontowane i opisane tablice z panoramami widokowymi.

Jesienią do listy wież widokowych dołączyła konstrukcja na Bocheńcu koło Brzeska. W Małopolsce zwłaszcza Beskid Sądecki i Beskid Niski obfitują w obiekty, z których rozpościerają się zapierające dech widoki na szczyty Tatr i Pienin. A to doskonały pretekst na wycieczkę podczas ferii, gdy temperatura na plusie, a śniegu tyle, co kot napłakał!