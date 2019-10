Najdroższe przedmioty świata - na to na pewno was nie stać

Mobbing to problem co drugiego pracownika. Szokujące dane

Mobbing to zjawisko, z którym wciąż mamy wielki problem. Blisko co drugi pracownik przyznaje, że był ofiarą mobbingu w pracy, ale tylko co czwarta firma przeciwdziała mobbingowi. Zobacz, w których branżach najczęściej dochodzi do mobbingu i po czym go rozpoznać.