Najdroższy kraj świata obniża ceny aby przyciągnąć turystów

Bhutan staje się bardziej dostępny dla turystów

Od 1 września Bhutan staje się bardziej dostępny dla miłośników podróży, ponieważ władze tego tajemniczego kraju postanowiły obniżyć dzienną stawkę podatku turystycznego z 200 do 100 dolarów za dobę. To ważny krok w polityce turystycznej Bhutanu, który od lat cieszy się mianem najdroższego kraju świata dla podróżujących. Ta decyzja ma na celu zachęcenie turystów do odwiedzenia tego unikatowego miejsca, które do tej pory z uwagi na bardzo wysokie opłaty było często pomijane.

Bhutan wprowadził kilka pakietów pobytowych, które pozwalały na obniżenie opłat do średnio 80 dolarów za dobę (przy pobycie miesięcznym) lub 100 dolarów (przy dwutygodniowym pobycie).



Jednakże, aby jeszcze bardziej przyciągnąć turystów, Bhutan decyduje się na kolejny krok — obniżenie stawki SDF do 100 dolarów za dobę. Według informacji agencji Reuters, ta niższa opłata ma obowiązywać przez kolejne 4 lata. sittipong/123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

Historia polityki turystycznej Bhutanu w ostatnich latach była pełna zmian. Kraj ten został oficjalnie otwarty dla turystów w 1974 roku, choć wtedy odwiedziło go zaledwie 300 obcokrajowców. Wraz z upływem czasu liczba ta stopniowo rosła, aż w 2019 roku Bhutan przyjął już 315,6 tysiąca turystów. Jednakże, by utrzymać swoją wyjątkowość i unikatową kulturę, Bhutan zawsze stawiał na jakość podróży i unikał masowej turystyki. To właśnie dlatego wprowadzono wysoki podatek turystyczny.