Najlepsze brzmienie na Święta - Huawei FreeBuds 3

Jeśli tak, to słuchawki bezprzewodowe douszne Huawei FreeBuds 3 powstały z myślą o Tobie. To zestaw, z którego korzysta się iście komfortowo. Cena świąteczna - 699 zł.

Krystalicznie czysty dźwięk

Wysoką jakość dźwięku w Huawei FreeBuds 3 gwarantuje nowy autorski chipset Kirin A1. Korzystając z funkcji Inteligentnej Redukcji Szumów, nawet w trudnych warunkach zewnętrznych, jak np. podczas jazdy w zatłoczonym autobusie możesz cieszyć się krystalicznie czystym dźwiękiem. Funkcję można szybko uruchomić, jak i wyłączyć, stukając dwukrotnie w lewą słuchawkę.

Bezprzewodowa łączność

Dwukanałowa, bezprzewodowa łączność Bluetooth pozwala na przesyłanie dźwięku stereo do słuchawek, łącząc się z obydwiema jednocześnie, ale czyniąc to niezależnie. To rozwiązanie zapewnia odbieranie dźwięku bezpośrednio, praktycznie bez żadnych zakłóceń czy opóźnień. Za utrzymanie wysokiego poziomu stabilności podczas połączenia słuchawek ze smartfonem odpowiada także wspomniany chipset Kirin A1.

Odtwarzanie przez cały dzień

Zestaw można naładować na dwa bezprzewodowe sposoby. Pierwszym z nich jest załączone do słuchawek eleganckie etui, w którym umieszczając Huawei FreeBuds 3 rozpoczynamy ich ładowanie. Drugim rozwiązaniem jest użycie do tego smartfonu wyposażonego w funkcję ładowania zwrotnego, jak na przykład Huawei P30 Pro. Etui można również naładować tradycyjnie, za pomocą kabla USB-C, który znajdziemy w opakowaniu. Słuchawki na jednym ładowaniu pracują 4 godziny, a korzystając z nich razem z etui ładującym, ten czas można wydłużyć łącznie do nawet 20 godzin.