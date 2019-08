Najlepszy pies dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie

Wybór psa to w pierwszej kolejności wybór rasy. Rasa nie mówi wszystkiego o konkretnym czworonogu, ale mówi dużo o jego charakterze i usposobieniu. Dla małych dzieci poszukujemy psa opiekuńczego, spokojnego, ale też odpornego.

Dzieci 5 roku życia już mogą się uczyć odpowiedzialności za pupila i wykonywać rodzicami wszystkie niezbędne czynności typu: wychodzenie na spacer, kąpiel, karmienia. Dla małych dzieci mały pies to nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie. Pamiętaj, że dziecko nie ma jeszcze wypracowanych instynktów i może psa zupełnie niechcący uderzyć, poturbować, zrobi krzywdę.

Duże psy dla dzieci

Szczególnie rodzice małych dzieci obawiają się zakupu dużego psa z obawy o to, że zrobi krzywdę dziecku. Prawda jest jednak taka, że duże psy powinno się wybierać jedynie wtedy, kiedy mamy do dyspozycji dom z ogrodem. Duże psy, które będą doskonałym kumplem dla dziecka to np.

nowofundland,

berneńczyk,

owczarek podhalański.

Małe psy dla dzieci

Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na dużego psa. Rodziny, które mieszkają na małej powierzchni przed zakupem czworonożnego pupila muszą wziąćto pod uwagę. MAłe psy przyjazne dzieciom to m.in: