Najlepszy przepis na lody naturalne jogurtowo-brzoskwiniowe. Bez maszyny i bez jajek. Te lody można jeść nawet na diecie

W upalne dni chętnie sięgamy po orzeźwiające lody. Najpopularniejsze są lody śmietankowe, czekoladowe, a także owocowe. Mamy dla ciebie rewelacyjny przepis na pyszne i naturalne lody jogurtowo-brzoskwiniowe. Podpowiadamy, jak sprawić, by miały wyrazisty smak i kremową konsystencję. Sprawdź i wypróbuj nasz przepis na lody bez maszyny i bez jajek.

Naturalne lody

Naturalne lody mogą być dużo zdrowsze i smaczniejsze od tych kupowanych w sklepie. Sami możemy wybrać, jakie składniki do nich trafią i ile dodamy do nich cukru. Dzięki temu taka przekąska nie tylko orzeźwi nas w upalne dni, ale i nie zakłóci naszej diety.

Tradycyjne lody robi się z dodatkiem jajek, śmietanki i cukru. By szybko uzyskać odpowiednią konsystencję, można pomóc sobie specjalną maszynką do lodów. Nie jest to jednak niezbędne. Warto sięgać po przepisy na lody owocowe, które można bardzo łatwo i szybko przygotować, bez konieczności użycia maszyny. Wystarczy połączyć zmiksowane owoce z jogurtem naturalnym i zamrozić. Pyszne lody owocowe zrobimy np. z: truskawek,

bananów,

brzoskwiń,

malin. Mamy dla ciebie przepis na naturalne lody jogurtowo-brzoskwiniowe. Owoce przed zmiksowaniem warto podpiec w piekarniku. Dzięki temu ich smak będzie wyrazistszy, będą też miały mniej wody, a skórkę będzie można łatwo zdjęć.

Obrane brzoskwinie wystarczy zmiksować z jogurtem greckim i doprawić do smaku miodem lub cukrem. Masę można przelać do specjalnych pojemniczków na lody na patyku lub po prostu do pojemnika spożywczego. Po około 3 godzinach w zamrażarce można je podawać.

Lodów nie trzeba mieszać w trakcie mrożenia. Można po godzinie rozbić je delikatnie widelcem, ale nie jest to konieczne. By łatwiej się nakładały wystarczy wyjąć je na ok. 5 minut wcześniej z zamrażalnika. Sprawdź wskazówki krok po kroku, jak przygotować naturalne lody jogurtowo-śmietankowe:

Przepis na naturalne lody jogurtowo-brzoskwiniowe

(porcja dla 6 osób, czas: 20 minut pieczenie brzoskwini, 5 minut przygotowanie lodów, 3 godziny chłodzenie) Życzymy smacznego! Katarzyna Puczyńska Składniki: 4 brzoskwinie,

400 g jogurtu greckiego lub jogurtu gęstego,

cukier puder lub miód do smaku.

Jak zrobić naturalne lody jogurtowo-brzoskwiniowe?

Brzoskwinie umyj, przekrój na pół i usuń pestki. Ułóż brzoskwinie w naczyniu żaroodpornym i wstaw do nagrzanego piekarnika na 200 stopni Celsjusza na 20 minut. Wyjmij brzoskwinie z piekarnik i przestudź. Obierz każdy owoc ze skórki i przełóż do wysokiego naczynia. Zmiksuj brzoskwinie blenderem. Dodaj jogurt i ponownie zmiksuj całość przez kilka sekund, aby do połączenia masy. Dopraw lody cukrem pudrem, sprawdzaj smak, w razie potrzeby dodaj więcej cukru. Przelej masę do pudełka spożywczego i schowaj do zamrażarki na 3 godziny. Po godzinie możesz je delikatnie przemieszać widelcem (dobrym pomysłem jest także przygotowanie lodów w specjalnych pojemniczkach z patyczkiem). Wyjmij lody z zamrażalnika na 5 minut przed podaniem, by łatwiej się nakładały.

