Najnowszy sondaż. Miażdżąca przewaga Dudy nad rywalami w Małopolsce

Pięć lat temu w I turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda nieznacznie pokonał ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego stosunkiem 34,7 proc. do 33,7 proc. głosów. W Małopolsce Andrzej Duda wygrał jednak już zdecydowanie. Poparło go wtedy 44,2 proc. Małopolan. Bronisław Komorowski zyskał zaledwie 27,3 proc. głosów. Trzeci był Paweł Kukiz z wynikiem 18,8 proc. Pozostali kandydaci w Małopolsce nie przekroczyli nawet 4 proc. Widać więc wyraźny wzrost poparcia dla Andrzeja Dudy w Małopolsce.

Co ciekawe, choć w Małopolsce Kosiniak-Kamysz jest dopiero na czwartym miejscu, w II turze to on ma najlepszy wynik spośród rywali Andrzeja Dudy. Małopolska to konserwatywny region. Liberalny jest tylko Kraków, gdzie PiS prawie nie wygrywa. Reszta województwa pada jednak jego zdecydowanym łupem.

- Nie ma niczego dziwnego, że w Małopolsce Andrzej Duda ma tak wysoki wynik, a raczej, że tylko tyle. W sondażu prezydenckim nie patrzyłbym na różnice pomiędzy województwami, a raczej w ich obrębie – mówi prof. Jarosław Flis, komentator polityczny i socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak dodaje, Małopolska jest tu dobrym przykładem, bo od wyborów w 2007 toku, kiedy w Polsce zaczął się obecny podział polityczny, PiS nie wygrywa w Krakowie, ale nie ma problemu, żeby zdobyć wysokie poparcie w pozostałej części województwa.