Najpiękniejsze zamki Europy. Twierdza w kształcie okrętu, zamek inspirowany projektami Leonarda da Vinci i wiele innych niezwykłości

Poznajcie 22 najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe zamki w Europie. W jednym z nich maczał palce Leonardo da Vinci, inny to zamek złożony... z innych zamków, w jeszcze innym jedna rodzina mieszka od 34 pokoleń. Te niesamowite miejsca zachwycą wszystkich fanów zabytków, dziwnych historii i niezwykłości. Warto je odwiedzić w czasie wakacyjnych lub weekendowych wycieczek po Europie.

Europa jest pełna zamków - to kamienni świadkowie minionych wieków. Turyści kochają zamki: wyglądają nadzwyczajnie, skrywają tajemnice i sekrety, pozwalają poznać życie dawnych królów i książąt, bywają nawiedzone. Wybraliśmy dla Was 22 najpiękniejsze i najbardziej niezwykłe zamki w całej Europie. Warto je odwiedzić choćby w czasie majówki, urlopu lub wakacji. Przekonajcie się, jakie cuda skrywają i dlaczego są tak wyjątkowe.

Europa jest pełna niezwykłych zamków – wybraliśmy najpiękniejsze

Miłośnicy zamków mają w Europie z czego wybierać. Przed wiekami zamki wznosili tu dla siebie królowie, cesarze, papieże, wielcy magnaci, zakony rycerskie. Zamki w Europie nie należą bynajmniej do przeszłości. Niezwykłe fortece wznoszono nawet jeszcze w XIX w. z sentymentu, a jeden z najnowszych zamków Europy zaczął powstawać w 1996 r. i budowa trwa do dziś. Które zamki w Europie są najpiękniejsze, najbardziej niezwykłe, które szczególnie warto odwiedzić? Wybraliśmy dla Was 22 niezwykłe twierdze dla miłośników zabytków, niezwykłych historii i pięknej architektury. To prawdziwe turystyczne perły, które Was zachwycą i zadziwią. Czytaj też: 7 atrakcji Pragi idealnych na majowy weekend. Co warto zobaczyć w stolicy Czech?

Polacy znają się na zamkach – nasze też są niezwykłe

Polscy turyści mogą być wybredni jeśli chodzi o zamki. Nic dziwnego – w naszym kraju tez znajduje się ich sporo, w tym wiele zupełnie wyjątkowych. Malbork jest największym zamkiem na świecie, Wawel to skarbiec polskiej historii, Zamek Książ to jedna z ikon Dolnego Śląska. Na Zamku Czocha straszy (zresztą nie tylko tam), pałac w Mosznej wygląda jak z bajki, a zamek w Łapalicach to przykład najbardziej spektakularnej samowolki budowlanej w dziejach RP.

Można by długo wymieniać niezwykłe polskie zamki. Po prostu zajrzyjcie do naszego przewodnika po najciekawszych polskich zamkach, by poznać ich sekrety i dziwności. Skoro Polacy znają się na zamkach, czy mogą ich zaskoczyć twierdze w innych krajach Europy? Na pewno! Na miłośników zamków także za granicą czeka wiele niespodzianek i zachwytów. Najpiękniejsze europejskie zamki można podziwiać niemal w każdym zakątku kontynentu.

22 wyjątkowe zamki w Europie. Jakie cuda skrywają?

Wybraliśmy dla was ponad 20 wyjątkowych europejskich zamków. To najpiękniejsze i najbardziej niesamowite historyczne twierdze. Opisaliśmy dla Was zamki nie tylko z Niemiec czy Brytanii, ale także innych krajów, jak Włochy, Francja, Belgia, Rumunia, Bułgaria i Węgry, a nawet San Marino.

Na naszej liście najpiękniejszych zamków w Europie znajdziecie niesamowite miejsca, np.: Zamek w kształcie okrętu

Zamek złożony z innych zamków

Zamek Zakochany w Wietrze

Zamek należący do jednej rodziny od 34 pokoleń

Zamek, w którym maczał palce Leonardo da Vinci

A także zamki z listy UNESCO i twierdze, w których kręcono znane filmy i seriale Zapraszamy do galerii, w której znajdziecie opisy, zdjęcia i adresy 22 najpiękniejszych zamków w całej Europie:

