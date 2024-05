Najpiękniejszy dwór w Małopolsce jest nad Jeziorem Rożnowskim. Zajrzeliśmy do środka, wnętrza nadal robią wrażenie. Obiekt na sprzedaż

Sprzątali i zwiedzali dawną posiadłość Stadnickich

Słynna i zamożna rodzina Stadnickich jeszcze przed II wojną światową posiadała wiele wsi i nieruchomości. Jedną z nich jest remontowany obecnie dwór w Nawojowej. Wspaniała posiadłość, w której jeszcze przed wojną odbył się ślub hrabianki i księcia Czartoryskiego odzyskuje dawny blask. Okazuje się, że to nie jedyna pamiątka po zasłużonym dla Sądecczyzny arystokratycznym rodzie. Mało kto wie, że inny interesujący dwór, który kiedyś należał do Stadnickich znajduje się w Rożnowie. Budynek zmienił właściciela i obecnie jest wystawiony na sprzedaż. Zachowane wewnątrz malowidła naścienne mimo zniszczeń nadal robią wrażenie.

Przyjacielskie sprzątanie Dworu w Rożnowie, było okazją do zobaczenia zabytku oraz pozostałych obiektów na posesji. Wydarzenie miało miejsce 1 maja i rozpoczęło się o godz. 12 i trwało do godz. 15. Oto zdjęcia z budynków znajdujących się na posesji.

Historia dworu w Rożnowie

W początkach lat 1960-tych własność przeszła na Zakłady Przemysłu Skórzanego “Radoskór” z Radomia, które rozbudowując założenie zaadaptowały go na ośrodek kolonijno-wczasowy. W 1997 r. dwór został sprzedany prywatnemu nabywcy i w jego rękach pozostaje do dnia dzisiejszego.

W XIX w. pozostawał własnością Dobrzyńskich, a ich majątek składał się wtedy z Rożnowa, Radziejowic, Zagórza i Łazisk. W 1882 r. nabyli go od Dobrzyńskich hrabia Stadnicki i Bogumiła z Łubieńskich. W rękach Stadnickich majątek pozostawał do 1946 r., kiedy to został przejęty dekretem PKWN tzw. reformą rolną przez państwo.

Dwór Stadnickich w Rożnowie na sprzedaż

Niesamowite malowidła naścienne

Dwór to budowla klasycystyczną, stylem nawiązująca do form architektonicznych starożytnego Rzymu i Grecji. Chyba to co najbardziej przyciąga wzrok znajduje się w środku. Zamknięty od lat dwór posiada niezwykłe wnętrza, które mimo upływu lat nadal robią niesamowite wrażenie. Jak czytamy na stronie opiekunki obiektu, która zajmuje się sprzedażą - Dominiki Dąbrowskiej w pomieszczeniach zachowana jest wyjątkowa zabytkowa dekoracja malarska z początku XIX wieku.