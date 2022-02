Najpopularniejsze bary mleczne w Polsce. Tam zjesz tanio i smacznie

Bary mleczne sięgają czasów PRL-u. Tanie, smaczne i pożywne posiłki przyciągały swoim menu zarówno biednych studentów, zapracowanych robotników, jak i wykształconą elitę. Przyjrzeliśmy się najpopularniejszym barom mlecznym w Polsce. Obejrzyjcie naszą galerię!

Pomysł stworzenia barów mlecznych sięgał czasów międzywojennych. Ówczesna władze chciały zachęcić społeczeństwo do jedzenia większej ilości nabiału. Chociaż w ofercie nowego rodzaju lokali gastronomicznych znajdowały się także proste i tradycyjne dania mięsne wywodzące się z kuchni polskiej, to jednak przeważająca większość potrwa była mączna. Atutem barów mlecznych zawsze była niska cena. Kwota do zapłaty była często nawet trzykrotnie niższa niż w restauracjach, a nie ustępowała smakiem daniom w wyrafinowanych gastronomiach. Niegdyś do barów mlecznych zniechęcało ascetyczny wyposażenie wnętrz, obecnie wiele lokali stawia na schludne i zachęcające wnętrza. Kliknij w przycisk, aby zobaczyć galerię z adresami barów mlecznych.

Najpopularniejsze bary mleczne w Polsce

Bar mleczny Jeżycki – Poznań, ulica Dąbrowskiego 39 Lokal mieści się blisko centrum. Cena zestawu obiadowego to około 15 złotych. Specjalnością tego baru mlecznego są zrazy wieprzowe w sosie z kaszą pęczak oraz sałatką z buraków. Ciasta pochodzą z pracowni cukierniczej „Expressowa”. Otwarty codziennie od 11.00 do 17.00. Miejsce przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Bar mleczny Słoneczny – Gdynia – ulica Abrahama 60 Gdyński bar mleczny oferuje śniadania i obiady. Najtańsza jajecznica na maśle kosztuje 5 złotych. Zupy kosztują 6 złotych, a danie drugie od 6 zł. Najdroższy jest placek po cygańsku za 17 złotych. Desery można zjeść już od 2 złotych. Pracownicy baru mlecznego Słoneczny zachęcają do przychodzenia z własnymi pojemnikami. Lokal otwarty od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00, a w sobotę od 9.00 do 16.00.

Bar mleczny Mewa – Wrocław, ul. Drobnera 4 Bar usytuowany jest blisko centrum Wrocławia. To jeden z najstarszych barów mlecznych w mieście. Najpopularniejszym daniem serwowanym w Mewie są pierogi ruskie (w cenie 3,17 zł). W 2021 roku lokal przeszedł renowację elewacji i wymieniono szyld. Lokal otwarty jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do 18.00. W soboty od 9.00 do 16.00.

Bar mleczny Pod Okrąglakiem – Kraków, Plac Nowy 4B/1 Bar Okrąglak na Placu Nowym powstał około 1900 roku. Niemal od początku działał w nim mały punkt gastronomiczny z polską kuchnią. W obecnej odsłonie bar funkcjonuje od 1992 roku, codziennie proponując tanie dania kuchni polskiej. Grochówkę można zjeść już od 5 złotych, a kotlet schabowy za około 14 złotych. Ponadto liczne kanapki na ciepło. Otwarty od poniedziałku do piątku od 7.00 do 16.00. Bar Bambino – Warszawa,ul. Hoża 19 Popularny bar mleczny znajduje się w centrum Warszawy od 1957 roku. Bar Bambino jest częścią Warszawskiej Spółdzielni Gastronomicznej „Centrum”. W ofercie znajdują się dania mączne, takie jak naleśniki z serem (8,85 zł), placki ziemniaczane z cukrem (4 sztuki za 9,90 zł) i leniwe z masłem (9,30 zł za 240 g) oraz tradycyjny schabowy panierowany (9,10 zł za 110 g). Znakiem rozpoznawczym lokalu jest logo nawiązujące do neonu baru z lat 50. XX wieku przedstawiającego mrugającą krowę z koniczyną w pysku.

Bar mleczny Kukuryku - Katowice , ul. Wilimowskiego 6

Lokal oferuje bogate menu. Można wybrać jajko sadzone z ziemniakami i zestawem surówek za 10 złotych, lub schabowego z ziemniakami i surówką za 19 złotych. Jeżeli macie ochotę na rosół, to porcja zupy kosztuje tu 6 złotych. Smakosze stroniący od mięsa posilą się pierogami ruskimi (6 sztuk za 11 zł). Bar mleczny otwarty jest poniedziałku do piątku od 12.00 do 17.00, a w niedzielę od 11.30 do 16.00. Bar mleczny Kultura – Łódź, ul. Andrzeja Struga 7 Mała gastronomia przyjazna rodzinom z dziećmi. W stałej ofercie można zjeść między innymi pierogi ruskie (16 złotych) i kotlet schabowy na smalcu (18 złotych). Lokal otwarty od poniedziałku do piątku między 11.00 a 18.00. W weekend od 12.00 do 17.00.

Bar pod Arkadami- Toruń, Różana 1 Goście zachwalają, że jakość dania współgra z ceną. Można zjeść świetne gołąbki z mięsem albo krokiety z grzybami. Ponadto wielu klientów podkreśla, że serwują najlepsze zapiekanki w mieście. Warto pamiętać o tym lokalu odwiedzając Toruń.

Bar przy Torze – Rzeszów, ul. Torowa 7 Lokal oferuje domowe posiłki jak u mamy albo babci. Zupa i drugie danie kosztują 20 złotych. Miejsce otwarte od 7.30 do 15.30. Bistro Kopernika – Olsztyn, ul. Mikołaja Kopernika 39 Bar mleczny z Olsztyna serwuje tradycyjne dania kuchni polskiej. Zupę można zjeść już od 7, 50 złotych. Za 8 sztuk pierogów ruskich 18 złotych. Menu zmienia się codziennie i warto śledzić proponowane dania dnia. Lokal jest otwarty od poniedziałku do piątku między 10.30 a 17.00. W soboty od 10.30 do 16.00. Kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć adresy barów mlecznych

Zobacz inne tematy kulinarne ze Strony Kuchni:

