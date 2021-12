Najpopularniejsze hasła w Google 2021 r. związane z jedzeniem. Ciastka ze „Squid Game”, lody Ekipy i memy z lagunem

Najpopularniejsze hasła i frazy w Google 2021. Czego szukaliśmy w sieci, jeżeli chodzi o jedzenie?

Google co roku publikuje listę fraz, które zyskały w tym czasie popularność. Znajdziemy tu najważniejsze wydarzenia z różnych dziedzin, które nurtowały internautów w kraju i na świecie, ale też konkretne pytania, które zadawali w sieci. Jeżeli chodzi o kuchnię i jedzenie, to na liście znalazły się dwa hity ostatniego roku. Pierwszym z nich są lody Ekipy , czyli produkt sygnowany nazwą grupy popularnych youtuberów i influencerów pod wodzą Friza. W pewnym momencie niektóre sklepy w Polsce były dosłownie szturmowane przez ich fanów. Nic dziwnego zatem, że w zestawieniu Google w kategorii „Gdzie…?” na pierwszym miejscu mamy hasło: „Gdzie można kupić lody Ekipy?” .

Ciastka ze „Squid Game” i zestaw Maty

Memy z lagunem wśród najczęściej wyszukiwanych haseł w Google

Słynny już croissant leżący na drzewie rozpalił w 2021 r. do czerwoności wyobraźnię internautów. Wiązało się to ze wzrostem popularności memów z tajemniczym lagunem. O co chodziło? Mieszkanka Krakowa pomyliła rogala, którego zobaczyła na drzewie, z egzotycznym zwierzęciem i zadzwoniła po pomoc na policję. Tajemniczego przybysza nazwała mianem „laguna”, prawdopodobnie myląc go z legwanem. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, zobaczyli na drzewie czerstwego croissanta. Prawdopodobnie ktoś wyrzucił nieświeże pieczywo przez okno. Sprawa rozniosła się po sieci. Dzięki temu w kwietniu 2021 pojawił się wysyp memów związanych z tajemniczym lagunem, a przy okazji przepisy na domowe rogaliki.