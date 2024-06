Najprzystojniejsi mężczyźni z całego świata już na zgrupowaniu w Krynicy-Zdroju. Który zdobędzie tytuł Mister Supranational 2024?

Zgrupowanie Mister Supranational 2024 w Krynicy-Zdroju

- Przed finalistami jeszcze wiele ciekawych, ale i intensywnych dni. Będzie czas na atrakcje i zwiedzanie Małopolski ale też przygotowań do Gali Finałowej Mister Supranational 2024 – podkreśla Dominika Staniaszek, rzecznik prasowy Festiwalu Piękna.

W poniedziałek wieczorem, 24 czerwca odbyła się uroczystość, podczas której przywitani zostali Misterzy i otrzymali oficjalne szarfy konkursu. Wręczała je Andrea Aguilera - Miss Supranational 2023. W tym wydarzeniu, zorganizowanym w krynickim Hotelu Belomnte, udział wzięły także kandydatki do korony Miss Supranational 2024. Najpiękniejsze kobiety i najprzystojniejsi mężczyźni z całego świata mieli okazję do poznania się i spędzenia ze sobą trochę czasu. Były wspólne zdjęcia i dobra zabawa.

W weekend do Małopolski przyleciało lub przyjechało 40 najpiękniejszych mężczyzn, reprezentantów różnych zakątków naszego globu. Finaliści konkursu Mister Supranational 2024 w Krynicy-Zdroju przygotowują się do wielkiej gali. Goszczą w hotelu Krynica.

Mistera Supranational 2024 wybiorą w Nowym Sączu

Zmagania 40 kandydatów o tytuł Mister Supranational 2024 będzie można zobaczyć na żywo już 4 lipca w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Ten konkurs rozpocznie trzydniowy Festiwal Piękna. Konkurs na żywo emitować będzie Telewizja Polsat, a transmisja rozpocznie się o godz. 20.

Komu tytuł Mister Supranational 2024 przekaże ubiegłoroczny laureat Iván Álvarez Guedes z Hiszpanii? Wybór będzie trudny. Polskę reprezentować będzie Patryk Karbowski - Mister Polski 2024. Nasz reprezentant na co dzień mieszka w Białymstoku i pracuje w firmie IT jako key account manager. Fascynują go lata 80. i 90., a jego pasją są płyty winylowe. Ma ich pokaźną kolekcję, podobnie jak i starych aparatów.