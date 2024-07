Najsłynniejsze role Jerzego Stuhra. Za te filmowe kreacje pokochali go widzowie GROM

Mówisz Jerzy Stuhr, myślisz... No właśnie, która z jego ról jako pierwsza przychodzi Ci do głowy? Odpowiedzi może być bez liku. Stworzył tyle zapadających w pamięć kreacji, że można by obdzielić jego wybitnymi rolami kilka aktorskich karier. W każdym gatunku czuł się jak ryba w wodzie. Miał wielki talent komediowy (ta jego niepowtarzalna vis comica!) i dramatyczny. W galerii prezentujemy kadry z filmów, które dały mu największą popularność, ale warto pamiętać, że wybitny był też na deskach teatru i w roli reżysera.