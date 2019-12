Pogoda na piątek, 6 grudnia

W piątek obszarze całej Małopolski będzie pogodnie. Jedynie w regionach górskich może wystąpić zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C w Grolicach do 5 st. C w Zakopanem. W Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu i Chrzanowie termometry pokażą 4 st. C. Powieje słaby i u...