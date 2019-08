Najwięcej przestępstw jest w Nowym Sączu. GUS podał dane

GUS zebrał wszystkiego rodzaju przestępstwa w tym m.in.: kryminalne, gospodarcze, czy drogowe.

GUS zebrane dane dla danego powiatu przeliczył na 10 tys. mieszkańców i w ten sposób otrzymał wskaźnik przestępczości. Na pierwszym miejscu w Polsce uplasował się liczący 84 tys. mieszkańców Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu. Od stycznia do końca czerwca tego roku odnotowano w mieście 5158 przestępstw, co w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców daje 614. Z kolei dla Krakowa jest to 147, Tarnowa - 181, a powiatu proszowickiego tylko 40. Natomiast najniższy wskaźnik przestępczości ma powiat kolbuszowski na Podkarpaciu - 30.