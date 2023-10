Największa frekwencja, najlepszy wynik wyborczy, najdłuższa kolejka do głosowania. Zobacz, co było "naj" w wyborach w Małopolsce

Zaskoczyli na Podhalu

Jednym z największych zaskoczeń wyborów w Małopolsce było to, że w podhalańskich bastionach PiS-u były gminy, w których PiS zanotowało o 20 punktów procentowych mniejsze poparcie niż cztery lata temu. W okręgu nr 14 sądecko-podhalańskim, PiS stracił dwa mandaty w stosunku do poprzednich wyborów. Miejsca nie obroniła m.in. parlamentarzystka od 2005 r. Anna Paluch. Z tego okręgu do Sejmu wejdzie też dwóch posłów z Koalicji Obywatelskiej i po jednym z Trzeciej Drogi i Konfederacji.