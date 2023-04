Największe „zdobycze” czasów PRL, czyli za czym kolejka ta stoi. Zobaczcie zdjęcia Opracowanie: Bogusław Kwiecień

Kolejki ciągnące się przed sklepami to był jeden z najbardziej charakterystycznych obrazków okresu PRL. Wtedy nie kupowało się, tylko zdobywało. Na tej liście "zdobyczy" było wiele różnych rzeczy. Przejdź do galerii i zobacz co było najbardziej pożądane przez Polaków w latach minionej epoki.