Najzdolniejsi uczniowie z Małopolski mogą mieć problem

- W tym roku zrobiono coś dla mnie niezrozumiałego: średnią 4.5, która uprawniała do udziału w programie, podniesiono do poziomu ponad 5.0 i wyżej. Wytłumaczenie jest tylko jedno: postanowiono uniemożliwić większości uczniów już samo złożenie aplikacji, żeby mieć mniej pracy z ich ocenami - mówi jeden z oburzonych rodziców.

- Dwa razy zdobył srebrne medale na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. W zeszłym roku w programie w rankingu licealistów był na drugim miejscu z wartością 400 punktów - z tego ponad 350 było za osiągnięcia "dodatkowe". Stypendium przyznawano od poziomu 22 punktów... Za zeszły rok szkolny ma średnią 4.89, gdy limit dla licealistów został ustalony na 5.1. Nie chodzi mi o syna - on sobie poradzi bez tych pieniędzy. Uważam jednak, że wprowadzona zmiana wypacza zupełnie cel działania programu, którym jest wspieranie dzieci zdolnych - mówi rodzic licealisty.

Michał Drewnicki wyjaśnia, że podniesienie minimalnych średnich ma na celu usprawnienie procesu wyłaniania stypendystów. - Należy bowiem zauważyć, iż w roku szkolnym 2018/2019 złożono 4100 aplikacji, a w poprzednich latach ok. 2600 oraz ok. 1000, co świadczy o bardzo dynamicznym przyroście. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że proponowane średnie nie są za wysokie uwzględniając ilość możliwych do udzielenia stypendiów - mówi rzecznik marszałka.