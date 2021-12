Narodowy Bank Polski dziękuje ochronie zdrowia za poświęcenie w walce z pandemią COVID-19 Marek Długopolski

Na rewersie srebrnej monety „Dziękujemy służbie zdrowia za poświęcenie w czasie pandemii COVID-19” odnajdziemy dłoń lekarza - w rękawiczce chirurgicznej - ujmującą dłoń pacjenta NBP Zobacz galerię (10 zdjęć)

- Składamy hołd wszystkim pracownikom ochrony zdrowia za niezwykłe poświęcenie oraz pomoc, którą nieśliście i niesiecie w czasie pandemii koronawirusa. To także olbrzymie wyrazy uznania dla wszystkich państwa – tak Katarzyna Basiak Gała, dyrektor oddziału okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, dziękowała lekarzom zgromadzonym w siedzibie banku przy ulicy Basztowej. Materialnym wyrazem tego hołdu jest srebrna, pięknie wycyzelowana moneta kolekcjonerska NBP o nominale 10 złotych. To niezwykłe dzieło sztuki weszło do obiegu 15 grudnia.